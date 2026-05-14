Подмосковные студенты помогут изменить свои города в рамках игры «Город пЕРемен»

Студенты Подмосковья придумывают, как изменить свои города, в рамках участия в игре «Город пЕРемен» — проекте «Молодой Гвардии Единой России» Подмосковья, лучшие идеи войдут в новую народную программу «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

В рамках игры они проектируют городскую среду, предлагают конкретные решения для своих районов. Так, например, в Истре команда предложила построить мост, который не будет затапливать весной, в Пушкино – построить многоэтажную парковку в одном из жилых комплексов. Студенты работают как проектный офис, в составе команд есть бригадир-капитан, экономист, который распределяет бюджет на закупку материалов, и медиагруппа, которая обеспечивают информационное сопровождение проекта.

Лучший контент набирает дополнительные баллы, на вырученные очки команда расширяет свой проект.

«Мы хотим, чтобы молодежь полюбила свои города и захотела в них остаться жить. А для этого нужно понять, чего им не хватает и что они хотели бы изменить. Идеи, которые ребята рождают прямо здесь, не в телефонах, а вживую и вместе, — это и есть настоящий народный наказ», – сказала руководитель «Молодой Гвардии» в Московской области Диана Алумянц.

Отметим, что «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» организуют серию интерактивных квестов в формате городских ралли. Они пройдут в трех городах – 23 мая в Видном, 30 мая в Балашихе и 6 июня в Королеве. Зарегистрироваться на квест «Город пЕРемен» и узнать о правилах участия, времени старта и составе команд можно на сайте gorod-peremen.ru.

