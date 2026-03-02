Проклинают словом покойника: священник назвал запретное выражение на кладбище

Настоятель храма Максим Портнов рассказал, почему известное выражение лучше не употреблять на похоронах. Оказывается, у этой фразы языческие корни, и изначально она была проклятием. Священник объяснил, как правильно проводить усопших с точки зрения православия, пишет aif.ru.

Настоятель храма Воскресения Христова священник Максим Портнов объяснил, почему не стоит использовать на похоронах фразу «земля пухом». По его словам, исторически это выражение не имеет ничего общего с добрым пожеланием, а корнями уходит в язычество.

Священнослужитель отметил, что в Древнем Риме эту фразу адресовали побежденным врагам. В своем полном варианте она звучала как пожелание, чтобы земля была легкой, но только для того, чтобы дикие звери смогли откопать и растерзать тело. Таким образом, изначально это был способ проклясть умершего противника.

Кроме того, отец Максим подчеркнул, что с позиции православной веры подобное выражение лишено всякого смысла. Тело человека после смерти уже не чувствует ни боли, ни холода, ни сырости, поэтому его физическое положение в земле не имеет никакого значения. Истинная ценность для верующего человека — это бессмертная душа. Именно поэтому церковь призывает провожать людей иным пожеланием. Гораздо правильнее и важнее для усопшего пожелать обретения Царствия Небесного, где его душа обретет вечный покой.