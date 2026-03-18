«Могла остаться инвалидом». Балерина Волочкова рассказала о срочной операции в Германии

В беседе с РИА Новости артистка балета призналась, что только срочное хирургическое вмешательство уберегло ее от тяжелых последствий для опорно-двигательного аппарата. Главным препятствием на пути к лечению могли стать бюрократические формальности.

«Я такая счастливая, что мне недавно сделали операцию в Германии. Мне визу не давали, понимаете? В посольстве дали за один день до моего вылета, зная, что если бы я не сделала эту операцию, могла бы остаться инвалидом. В итоге получилось», — поделилась знаменитость.

Операцию по коррекции стопы (удаление вальгусной деформации) Волочковой провели еще в феврале в немецкой клинике. Однако процесс восстановления оказался длительным. Сама балерина отмечает, что до сих пор находится на реабилитации: любые нагрузки на прооперированную ногу и, конечно, танцевальные занятия пока под строгим запретом.

Ранее сообщалось о том, что Волочкова пожаловалась на близких, не поддержавших ее после операции.