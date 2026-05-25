Не явилась, не ответила: Анна Седокова продолжает игнорировать суд по делу Яниса Тиммы

В суде, где рассматривается дело о наследстве покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, вновь не появилась главная фигурантка — его бывшая жена Анна Седокова, сообщает Teleprogramma.org. Журналисты, собравшиеся у дверей зала заседаний, так и не дождались певицу. Зато адвокаты семьи спортсмена — Маргарита Гаврилова и Владислав Станцель — приехали заранее и, судя по всему, готовы к серьезной битве.

Родственники Тиммы намерены добиться полной ясности в имущественных вопросах, оставшихся после его смерти. В частности, речь идет о квартирах, домах и денежных средствах. Адвокаты выразили недовольство отсутствием Седоковой. Следующее заседание состоится 13 июля.

Роман Седоковой и Тиммы был ярким и скоротечным. Они поженились в 2022 году, но уже в 2024-м певица объявила о разводе. В ночь на 17 декабря того же года в столичном хостеле, недалеко от дома певицы, 32-летний Янис свел счеты с жизнью.

Спустя девять дней тело баскетболиста доставили на родину, в Ригу. Прощальная церемония прошла 27 декабря в Рижском крематории. После кремации прах Яниса захоронили на кладбище Скайста.

