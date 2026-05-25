SHAMAN пригрозил обнародовать список «заказчиков молчания»

Российский певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, вновь оказался в центре внимания. На этот раз он сообщил, что у него есть папка с неким списком фамилий людей, которые якобы хотят, чтобы он замолчал, пишет MK.RU.

Артист пообещал в ближайшее время обнародовать эти имена.

«Я хочу пролить свет правды», — заявил он в видео, записанном на фоне флага США.

Что именно скрывается за этим заявлением — реальный компромат, попытка привлечь внимание к юбилейному туру или нечто иное — пока не ясно.

Поклонники разделились на два лагеря: одни уверены, что SHAMAN действительно столкнулся с давлением со стороны «элит» и теперь намерен рассказать правду. Другие считают, что это очередной пиар-ход, приуроченный к его грядущему юбилейному шоу «30 лет на сцене», главной фишкой которого, по словам самого певца, являются динамичность и постоянное обновление.

