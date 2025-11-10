«Могут вызывать аллергию, астму и гиперактивность у детей». В Белоруссии под запрет попал популярный маршмеллоу

Министерство здравоохранения Республики Беларусь наложило временные ограничительные меры в отношении кондитерской продукции российского изготовителя «Конфектум». Основанием для такого решения послужили выявленные в ходе контроля отклонения от требований санитарного законодательства.

Речь идет о конкретном продукте – маршмеллоу с клубничным вкусом, предназначенном для детской аудитории от шести лет. Лабораторный анализ образцов показал наличие в лакомстве красителя Азорубин (Е122), который не был отмечен в маркировке товара.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что сокрытие применяемых при производстве пищевых добавок создает реальные угрозы для потребителей. Подобные вещества способны провоцировать тяжелые аллергические реакции, приступы астмы, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и различные дерматологические проблемы. Кроме того, отсутствие полной информации на упаковке лишает покупателя возможности сделать осознанный выбор и скрывает такие потенциальные риски, как развитие гиперактивности у детей, острые отравления или возникновение хронических патологий.

До момента полного устранения всех выявленных несоответствий на территории Беларуси приостановлены операции по ввозу, реализации, хранению и применению всей линейки товаров под брендом «Конфектум». Также аннулировано действие свидетельства о государственной регистрации компании, дающее право на оборот ее продукции.

Ранее сообщалось о том, что живая личинка вылезла из конфеты, купленной в магазине на Сахалине.