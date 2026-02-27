Мох-суперфуд: диетолог оценила влияние трендовой водоросли на здоровье

В социальных сетях морской мох преподносят как новый суперфуд. Блогеры уверяют, что он творит чудеса: помогает сбросить вес, очищает кожу и наполняет энергией. Действительно ли эта добавка заслуживает такого внимания или за красивыми обещаниями скрывается риск для здоровья, интернет-издание «Ямал-Медиа» выяснило у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной.

Морской (ирландский) мох — это красная водоросль, из которой получают загуститель каррагинан (добавка Е407). Сегодня продукт набирает популярность как суперфуд в виде гелей и капсул.

Его главное преимущество — богатый минеральный состав и мягкая клетчатка. Каррагинан работает в кишечнике как нежный абсорбент, выводя токсины и тяжелые металлы, а также служит пребиотиком. Поддерживая полезную микрофлору, добавка косвенно укрепляет иммунитет и помогает регулировать уровень сахара в крови.

Однако диетологи предупреждают о рисках. Водоросли легко впитывают загрязнения из океана, поэтому при плохом качестве сырья в продукте могут оказаться мышьяк или свинец. Безопаснее выбирать товары с маркировкой GMP.

Другая опасность — избыток йода: одна порция может содержать три суточные нормы. Это критически опасно для людей с аутоиммунным тиреоидитом, так как лишний йод провоцирует атаку иммунитета на щитовидную железу. Также добавка противопоказана беременным, кормящим женщинам и аллергикам. Специалисты советуют вводить мох в рацион постепенно, чтобы не перегрузить пищеварение.

Кому морской мох противопоказан

Поскольку морской мох является биологически активным продуктом, подходить к его приему нужно осознанно. Специалист выделяет несколько категорий, которым стоит воздержаться от увлечения этой добавкой:

Люди с заболеваниями щитовидной железы, особенно с аутоиммунным тиреоидитом. Им перед приемом необходима консультация эндокринолога.

Беременные и кормящие женщины — из-за риска передозировки йода и возможного присутствия тяжелых металлов.

Те, кто склонен к аллергическим реакциям или имеет индивидуальную непереносимость морепродуктов.

