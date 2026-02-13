Приливы, вес и остеопороз: врач развеяла мифы о менопаузе и рассказала, как облегчить этот период

Период наступления менопаузы считается своеобразной гормональной границей, когда женщина меняется порой до неузнаваемости. Она становится уязвимее и тревожнее. Крест на сексуальной жизни, испортившийся характер, неизбежный набор веса — вокруг климакса создано множество мифов и анекдотов. Врач-эндокринолог, диетолог, гериатр Анна Кузнецова помогла интернет-изданию «Ямал-Медиа» отделить правду от вымысла и составила необходимый чек-лист для тех, кто вступает в этот непростой период.

Какие изменения в организме женщины происходят после 45 лет

Из-за снижения уровня эстрогенов и прогестеронов в организме начинаются гормональные колебания. Наступлению менопаузы предшествует год, когда появляются первые признаки: нарушается менструальный цикл, периоды между менструациями удлиняются. В это время часто обостряются хронические заболевания, возможны резкие психологические реакции. Женщину начинают беспокоить первые проявления приливов жара.

Когда месячные прекращаются полностью, врачи констатируют наступление менопаузы. Медики убеждены: в этот период россиянкам нужна поддержка близких и профильных специалистов.

Как правильно подготовиться к климаксу

Кроме изменения цикла, приливов, жара, повышенной потливости и учащенного сердцебиения многие женщины описывают состояние, как будто их облили из ведра. Для активной женщины эти симптомы становятся серьезным испытанием.

На приеме у врача пациентки часто становятся плаксивыми, раздражительными, жалуются на проблемы в семье, снижение концентрации внимания, забывчивость и растерянность. Меняется и отражение в зеркале. Снижение уровня эстрогена начинается с 35 лет, и многие дамы замечают, что тяжелее возвращаются к весу, который был до 30. В 45, особенно в период менопаузы, набор от трех до пяти килограммов является вполне физиологичным.

К набору массы добавляется снижение тонуса кожи, провисание овала лица. Проявляются проблемы в опорно-двигательной системе. Появляются боли в суставах, потому что эстроген, обладающий противовоспалительным эффектом, снижается, а коллаген в составе суставной жидкости уменьшается. Самое грозное проявление менопаузы — остеопороз, когда снижается плотность костной ткани. Многих женщин врачи видят с костылями и палочками не только из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом, но и из-за травм и переломов, полученных в этот период.

Какие анализы и обследования регулярно нужно проходить женщинам в 45+

При первых симптомах климакса женщине нужно посетить врача, чтобы обсудить тактику, узнать о медикаментозной поддержке и пройти необходимые исследования. Вот обязательный чек-лист:

Проверить уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), эстрадиола, пролактина. Проверить уровень ТТГ — изменения цикла часто связаны с заболеваниями щитовидной железы. Важно отследить изменения в липидном обмене, провести исследования уровня холестерина. Исследования углеводного обмена — уточнить уровень глюкозы и гликированного гемоглобина для раннего выявления диабета, особенно при быстром наборе веса.

Очень важно определить уровень кальция, фосфора, витамина D, так как их дефицит может привести к проблемам с суставами и переломам. Многие женщины испытывают слабость и быструю утомляемость, поэтому нужно провериться на анемию — сдать общий анализ крови на гемоглобин и ферритин.

Обязательно исследование молочной железы: маммография рекомендована всем женщинам после 45 лет ежегодно. Также необходимо пройти гинеколога и сделать онкоцитологию для раннего выявления рака шейки матки.

Как скорректировать питание для поддержания веса и здоровья костей

Симптомы менопаузы можно эффективно контролировать и даже нивелировать с помощью лекарственных препаратов, но только под контролем врача и после полного обследования. Золотой стандарт — менопаузальная гормональная терапия (МГТ), которую подбирает гинеколог или гинеколог-эндокринолог.

Помимо лекарств, могут назначить витамины-антиоксиданты А, С, Е, D. Последний особенно важен для профилактики остеопороза. Также применяются фитопрепараты с фитоэстрогенами и гормоноподобными веществами, облегчающие симптомы. Для устранения сухости во влагалище рекомендуются увлажняющие кремы и смазки.

Какой вид физической активности наиболее эффективен

В период климакса необходимо контролировать калорийность меню, соблюдать питьевой режим, ограничить соль и сахар. Важно распределять калории равномерно: завтрак, обед, ужин и небольшие перекусы, избегая длительных перерывов. Последний прием пищи — за два-три часа до сна.

В рацион стоит добавить естественные источники эстрогенов: цельнозерновые крупы, бобовые, сою, семена льна, кунжута, шалфей. Они безопасны и положительно влияют на самочувствие, нивелируя приливы и жар.

Необходим повышенный прием белка — 1,6–1,8 грамма на килограмм массы тела — для предотвращения саркопении (снижения мышечной массы). В рацион следует включить цельножировые молочные продукты как источник кальция, а обезжиренные ограничить.

Физическая активность должна быть дозированной, комфортной и приносить удовольствие. Рекомендуются плавание, танцы, ходьба (включая скандинавскую), йога, пилатес, легкие силовые тренировки. А вот резких скручиваний и поворотов лучше избегать, чтобы снизить риск переломов при остеопорозе.

Комплексный подход при менопаузе включает гормональную поддержку, коррекцию питания с высоким содержанием белка и витаминов, фитопрепараты и обязательно физическую активность.

