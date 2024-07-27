МОК стыдливо убрал видео открытия ОИ-2024 в Париже после волны критики за разгул ЛГБТ*

Видео торжественной церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже, вернее нарезки ее лучших моментов, внезапно пропало во второй половине дня субботы, 27 июля, с официального канала ОИ-2024.

Видеоролик с нарезкой лучших моментов церемонии открытия стал недоступен для пользователей Игр. Об этом стало известно вечером в субботу, 27 июля.

При попытке запустить видео на официальном YouTube‑канале Олимпиады появляется сноска, что ролик не доступен.

Причины скоропостижного удаления видеозаписи не уточняются.

Церемония открытия Олимпиады в Париже прошла 26 июля и сразу же подверглась критике мировой общественности как за плохую организацию, так и за призывающие к гендерному равенству неоднозначные сцены. Так, особенно возмутительным оказался момент пранка на последнюю трапезу Иисуса Христа перед распятием, называемую Тайной вечерей: травести-актеры выступали в роли апостолов, а в качестве самого Спасителя был диджей.Ранее сообщалось, что на открытии Олимпиады в Париже перепутали Южную Корею с КНДР.

* - организация, объявленная экстремистской, запрещена в России