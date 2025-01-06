Мокрый снег и дожди ожидаются в столичном регионе на Рождество. Погода обещает быть «малокомфортной», рассказал в своих соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Рождество нынешнего года пройдет при малокомфортной погоде. После нескольких умеренно морозных и спокойных в плане погоды дней во вторник ее резко изменит, причем далеко не в лучшую сторону, теплый атмосферный фронт», - сообщил специалист.

По его словам, на регион обрушатся снегопады, которые перейдут в мокрый снег и дожди. Утром и днем 7 января вероятны гололед и ледяной дождь. При этом заметно потеплеет — вечером ожидается до двух градусов выше нуля.

Восьмого января будет еще теплее — до плюс четырех градусов. Девятого января прогнозируется небольшой снег и гололедица. К выходным в регионе потеплеет до плюс пяти градусов.