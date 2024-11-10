Молдавия обвинила Россия в утренней «атаке» на республику беспилотниками

Два обнаруженных в воскресенье, 10 ноября, на территории Молдавии в Рышканском и Кэушенском районах беспилотника были российскими. Такую уверенность в соцсети X высказал глава МИД республики.

По его словам, куда именно летели БПЛА, неизвестно, но рухнули они на территории Молдавии. Попшой подчеркнул, что, якобы нарушив воздушное пространство республики, Москва поставила под угрозу жизни мирных граждан страны.

«Два российских дрона-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской ПВО, упали сегодня в Молдавии, поставив под угрозу жизни молдаван и нарушив наше воздушное пространство», — написал Попшой.

В своей уверенности, что дроны были «российского производства», Попшой сослался на утверждения местной полиции. Больше никаких доказательств того, что именно Россия запустила беспилотники, министр не привел.

В Москве произошедшее в Молдавии пока никак не комментировали.