Молебен о Победе с принесением Казанской иконы Божией Матери пройдет в Подмосковье с 9 по 23 октября. Святыня будет принесена во все епархии Московской митрополии.

С 9 по 11 октября икона будет находиться у Коломенской епархии, с 12 по 14 октября — у Подольской, с 15 по 17 октября — у Одинцовской, с 18 по 20 октября — у Сергиево-Посадской, с 21 по 23 октября — у Балашихинской.

Молебен будет проходить по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по всей стране — событие охватит 66 городов.