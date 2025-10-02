Молитва о семье: в химкинском храме пройдет особое богослужение для молодежи

В подмосковных Химках возобновляется уникальная духовная практика для молодых людей, стремящихся создать семью. Об этом сообщает издание REGIONS.

4 октября в 12:00 в Богоявленском храме на улице Лавочкина состоится специальный молебен о вступлении в брак, который проведет священник Евгений Торкунов. Молодежь приглашают помолиться об обретении супруга, гармонии в будущих отношениях и семейном благополучии, используя специальные молитвы перед чудотворными иконами.

Такие богослужения проходят каждую первую субботу месяца, создавая пространство для духовного поиска и осознанного подхода к созданию семьи.

Богоявленский храм предлагает не только молитвенную поддержку, но и богатую духовную атмосферу — здесь хранится частичка гвоздя от Распятия Христова, а колокольня украшена двенадцатью колоколами с изображениями святых. Для тех, кто хочет глубже погрузиться в церковную жизнь, при храме действует воскресная школа, социальная служба и молодежное движение.

