Глава Подольска принял участие в молебне у мощей святителя Тихона

Подольск принял ковчег с мощами святителя Тихона
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Глава Подольска Григорий Артамонов и председатель муниципального Совета депутатов Игорь Науменков приняли участие в молебне у мощей святителя Тихона.
До этого в Министерстве имущественных отношений Московской области сообщили, что в регионе с января 14 храмов Московского патриархата РПЦ получили землю в безвозмездное пользование для религиозных целей.
Молебен прошел в Троицком кафедральном соборе. Божественную литургию возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.
«Искренне благодарю Русскую православную церковь, Подольскую епархию, всех организаторов за подготовку и проведение этого значимого для Подольска события», — сказал Артамонов.
