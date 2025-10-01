Глава Подольска принял участие в молебне у мощей святителя Тихона

Глава Подольска Григорий Артамонов и председатель муниципального Совета депутатов Игорь Науменков приняли участие в молебне у мощей святителя Тихона.

До этого в Министерстве имущественных отношений Московской области сообщили, что в регионе с января 14 храмов Московского патриархата РПЦ получили землю в безвозмездное пользование для религиозных целей.

Молебен прошел в Троицком кафедральном соборе. Божественную литургию возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

«Искренне благодарю Русскую православную церковь, Подольскую епархию, всех организаторов за подготовку и проведение этого значимого для Подольска события», — сказал Артамонов.

