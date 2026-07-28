Молитва в критический момент: священники рассказали о духовной силе на передовой

Представители духовенства и военные приводят примеры необъяснимых с точки зрения бойцов событий:

Защита шевронов и крестов: осколок снаряда попал в шеврон с образом Спаса и не причинил вреда офицеру, а у другого бойца пуля попала прямо в нательный крест, оставив его невредимым.

Неразорвавшиеся снаряды: случаи, когда падающие рядом с укрытиями ракеты не детонировали.

Сила молитвы под атакой БПЛА: военнослужащий с позывным Ворон с инвалидизирующим ранением начал читать молитвослов при повторной атаке дрона — детонировавший над головой БПЛА не задел его осколками.