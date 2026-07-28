Молитва в критический момент: священники рассказали о духовной силе на передовой
Лента.ру: религиозные символы и молитва помогают бойцам в зоне СВО
В зоне проведения специальной военной операции военнослужащие продолжают верить в духовную защиту и чудесные спасения. По словам священников РПЦ и самих бойцов, религиозные символы — нательные кресты, иконы, пояса с молитвами и шевроны — становятся для многих не просто святынями, но и источником укрепления духа в критические моменты. Об этом пишет Лента.ру.
Случаи спасения и свидетельства бойцов
Представители духовенства и военные приводят примеры необъяснимых с точки зрения бойцов событий:
- Защита шевронов и крестов: осколок снаряда попал в шеврон с образом Спаса и не причинил вреда офицеру, а у другого бойца пуля попала прямо в нательный крест, оставив его невредимым.
- Неразорвавшиеся снаряды: случаи, когда падающие рядом с укрытиями ракеты не детонировали.
- Сила молитвы под атакой БПЛА: военнослужащий с позывным Ворон с инвалидизирующим ранением начал читать молитвослов при повторной атаке дрона — детонировавший над головой БПЛА не задел его осколками.
- Необычные видения: сербский снайпер с позывным Кобра после тяжелого ранения видел святого (позже он опознал его как Евгения Боткина), который призывал его не сдаваться до прибытия эвакуации. Другой боец рассказывал о видении лестницы в небо для погибших сослуживцев.
Священнослужители подчеркивают: согласно православному учению, истинные чудеса совершаются по воле Божией, а святыни служат укреплению веры, а не просто физическим щитом.