Пятилетняя девочка проглотила золотой слиток

В Пекине врачи спасли пятилетнюю девочку, которая во время игры проглотила золотой слиток длиной около четырех сантиметров и весом примерно 50 граммов — предмет не выходил естественным путем шесть часов, и медикам пришлось проводить экстренную эндоскопию, чтобы извлечь его из желудка. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел во время игры, когда ребенок случайно проглотил слиток. Родители заметили проблему и отвезли дочь в больницу, так как за шесть часов предмет так и не покинул организм. Врачи опасались, что золото застрянет в пищеварительном тракте и вызовет разрывы или внутреннее кровотечение, поэтому настояли на экстренной эндоскопической процедуре. Хирурги ввели в горло девочки гибкую трубку с камерой, нашли слиток в полости желудка и аккуратно извлекли его за несколько минут. Ребенок не пострадал и быстро пошел на поправку.



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