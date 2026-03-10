«Молодая Гвардия Единой России» к 8 Марта провела опрос среди жительниц Подмосковья. В нем приняли участие 943 женщины из 15 муниципалитетов.

«Мы решили выяснить, какие ожидания женщины связывают с праздником 8 Марта, что они в принципе считают самым важным в жизни, и какие политики им нравятся», - рассказал представитель подмосковного отделения МГЕР Филипп Чернов.

Выяснилось, что более 81% опрошенных самыми важными приоритетами считают семью, любовь и домашний уют. Каждая десятая участница назвала ключевой ценностью карьеру и самореализацию.

На 8 Марта 73,7% опрошенных ждут цветов и наступления весны, а 19,8% мечтают просто отдохнуть.

Каждая вторая участница опроса среди мужчин-политиков выделила тех, кто похож на президента РФ Владимира Путина. На вопрос: «С представителем какой партии вы бы пошли на ужин?» 74,6% опрошенных выбрали члена «Единой России», 10,5% — кандидата от ЛДПР, 9,3% — коммуниста, 5,6% — представителя «Справедливой России».

Опрос стал частью масштабной праздничной программы «Молодой Гвардии», приуроченной к 8 Марта. В ее рамках активисты проводили уличные акции, поздравляли автоледи и пассажирок общественного транспорта, дарили цветы работницам промышленных предприятий и заводов.