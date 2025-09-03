Молодая покупательница наркотика получила суровый приговор за повторное преступление

В Муравленко (ЯНАО) вынесен обвинительный приговор 24-летней местной жительнице. Суд признал ее виновной в приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере, передает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на правоохранителей.

Девушка была задержана в июне после получения запрещенного вещества через тайник-закладку. Изъятый наркотик стал вещественным доказательством по уголовному делу.

Несмотря на то что подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, суд назначил строгое наказание. Прокуратура ЯНАО сообщает, что фигурантка уже имела неснятую судимость за аналогичное преступление. Этот факт стал ключевым при определении меры наказания.

С учетом позиции государственного обвинителя и отягчающих обстоятельств суд назначил окончательное наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы. Отбывать срок северянка будет в исправительной колонии общего режима.

