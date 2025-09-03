Полиция Нефтекамска задержала 16-летнюю девочку с наркотиками

В Нефтекамске сотрудники полиции задержали 16-летнюю ученицу школы, у которой обнаружили значительное количество пакетиков с наркотическими веществами. Информацию об этом предоставили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Согласно информации от осведомленного источника, представители правопорядка обратили внимание на несовершеннолетнюю особу в садовом товариществе, расположенном в городе Агидель, чье поведение показалось им странным и подозрительным.

Девушка не смогла внятно объяснить цель своего нахождения на территории садоводческого общества. В ходе осмотра ее личной сумки было обнаружено 53 небольших пакета, содержащих синтетические наркотики. В ее мобильном телефоне были найдены координаты тайников с наркотическими веществами.

Предварительная версия гласит, что школьница намеревалась найти подработку через один из мессенджеров и вышла на контакт с пользователем, который начал присылать ей геолокации оптовых партий наркотиков для их последующего распространения.

