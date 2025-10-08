Стала известна личность одной из жертв обстрела по российскому поселку

Среди погибших при обстреле поселка Маслова Пристань оказалась молодая учительница. Трагедия произошла, когда она направлялась на работу в школу. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на телеграм-канал SHOT.

Двадцатипятилетняя преподавательница русского языка и литературы получила смертельные травмы во время ракетного удара по физкультурно-оздоровительному комплексу. По данным источников, девушка только в этом году вышла замуж. Мать подтвердила гибель дочери.

Инцидент произошел в среду, 8 октября. В этот день вооруженные формирования Украины нанесли удар по населенному пункту в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о трех погибших в результате атаки.

Здание спортивного комплекса было частично разрушено. На месте происшествия незамедлительно начали работу спасательные подразделения МЧС и отряды самообороны, которые проводят разбор завалов в поисках возможных пострадавших.

