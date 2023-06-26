Молодежь Городского округа Пушкинский преображает территории

Трудовые молодежные бригады, созданные в Городском округе Пушкинский на время летних каникул из школьников старших классов и студентов колледжей, приступили к активной фазе работ по благоустройству.

В бригадах собраны по 10-20 человек, ребята с утра выходят на закрепленные сектора и приводят территорию в порядок: убирают мусор, следят за состоянием деревьев, газонов и клумб, высаживают цветы и пр.

Помимо несомненной пользы, которую приносят Городскому округу Пушкинский такие «молодежные десанты», сами ребята приобретают полезные навыки взаимодействия в коллективе, воспитывают в себе дисциплину, лидерские качества, учатся ценить финансы, заработанные своим трудом.

Работа в команде поможет ребятам познакомиться с другими активистами, завести новых друзей и, возможно, определиться с будущей профессией.

Работа трудовых бригад продлится в Городском округе Пушкинский до конца лета.