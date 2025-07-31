Молодежь Луховиц провела опрос посвященный вопросам безопасности на дорогах

Сотрудники администрации муниципального округа Луховицы, волонтеры инициативы «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» и представители «Молодой Гвардии» в июле провели комплекс исследований общественного мнения среди местного населения, направленных на улучшение ситуации с безопасностью дорожного движения.

Опросы проходили на главных улицах города, в парковой зоне имени Воробьева и возле Дома культуры «Старт».

«Мы регулярно занимаемся продвижением культуры безопасности на дорогах – организуем мероприятия, оказываем поддержку сотрудникам Госавтоинспекции и проводим анализ текущей деятельности в этой сфере. Этот опрос позволит нам получить важные данные, которые помогут скорректировать нашу работу и сделать ее более эффективной», – заявила депутат муниципального округа Луховицы, руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Ирина Каштан.

Волонтеры задавали прохожим вопросы: «Регулярно ли в Луховицах проводятся мероприятия по информированию детей о правилах поведения на дорогах?», «Как часто вы обсуждаете с ребенком вопросы соблюдения ПДД?», «Какие каналы получения информации о дорожных правилах наиболее удобны для вас?», «Будете ли вы совместно с детьми участвовать в обучающих мероприятиях и тематических событиях?»

Результаты опросов станут основой для планирования дальнейшей работы по популяризации безопасности дорожного движения активистами проекта «Безопасные дороги» на протяжении оставшегося времени 2025 года.