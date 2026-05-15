Молодежь Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе «Семейная память»

Молодежный центр «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» при поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» проводит Всероссийский исследовательский конкурс «Семейная память». Он длится до 15 декабря.

Конкурс направлен на изучение истории семьи, создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, получение детьми и молодежью навыков научно-исследовательской работы.

В 2026 году Конкурс проводится в двух номинациях: «Исследовательский проект» и «Творческий проект». В рамках номинации «Исследовательский проект» предусмотрены три подноминации: «Семейная династия», «История семьи в годы Великой Отечественной войны», «Родословная семьи».

К участию приглашаются учащиеся 5–11 классов общеобразовательных организаций и студенты профессиональных образовательных организаций не старше 18 лет. Регистрация участников осуществляется до 31 августа.

В результате будут определены 16 победителей, которые отправятся в трехдневные индивидуальные туры по местам трудовой и боевой славы своих родственников, а также 32 призера, которые получат сертификаты на ДНК-тесты.