Молодежь Пушкинского округа сразилась в интеллектуальной игре «100 к 1»

В молодежном центре в Пушкино провели интеллектуально-развлекательную игру «100 к 1», которая позволила юным участникам блеснуть знаниями, проявить смекалку и весело провести время. Об этом сообщает КМДЦ «Точка притяжения».

Пушкинская молодежь разделилась на команды. В помещении для них предусмотрели места и экран, на который выводили изображение игры. В ходе мероприятия озвучивали вопросы из разных областей: участники активно отвечали, стараясь опередить конкурентов. Состязание умников и умниц было напряженным, но в то же время обстановка сохранялась дружелюбной и веселой.

Интеллектуальная игра прошла с большим успехом. Ребята получили множество положительных эмоций, прокачали свою эрудицию и научились слаженной работе в команде.