Молодежь задает вектор: какие идеи прозвучали на сессии в Павлово-Посадском округе

В работе приняли участие около 50 человек: представители власти, депутаты, руководители предприятий, сотрудники социальной сферы, общественники, специалисты ЖКХ и дорожного хозяйства, участники СВО, а также молодежь.



Совместно с экспертами РАНХиГС участники прорабатывали четыре направления — экономику, социальную сферу, инфраструктуру и молодежный взгляд на развитие округа.



Формат сессии предполагал открытый разбор сильных и слабых сторон территории, формулирование миссии и поиск точек роста. Каждая команда представила собственные проекты, при этом особое значение придавалось идеям молодых жителей — их свежий взгляд сочли особенно ценным.



По словам ВРИП главы округа Сергея Владимировича Балашова, за несколько часов удалось сделать больше, чем за месяцы стандартных совещаний. Все предложения планируют систематизировать и превратить в реальную дорожную карту развития округа.