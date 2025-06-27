Молодежный сельскохозяйственный форум «АгроПродвижение» пройдет в Тульской области
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Представители подмосковной молодежи могут поучаствовать в окружном молодежном сельскохозяйственном форуме «АгроПродвижение». Он пройдет с 19 по 25 сентября в Тульской области.
Форум объединит 800 участников со всего Центрального федерального округа. Молодых специалистов с сельских территорий и студентов сельскохозяйственных специальностей ждет насыщенная образовательная, культурная и спортивная программы.
Ребята смогут познакомиться с ведущими агропромышленными предприятиями страны и современными выставочными образцами сельскохозяйственной техники.
Участники узнают о ведущих отраслях экономики, занимающихся производством, переработкой, хранением и реализацией сельскохозяйственной продукции, изучат на практике работу агропромышленных предприятий, попробуют фермерские продукты, обменяются опытом и найдут новых друзей.
Подать заявку на участие в мероприятии можно до 19 июля здесь.