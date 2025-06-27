Молодежный сельскохозяйственный форум «АгроПродвижение» пройдет в Тульской области

Представители подмосковной молодежи могут поучаствовать в окружном молодежном сельскохозяйственном форуме «АгроПродвижение». Он пройдет с 19 по 25 сентября в Тульской области.

Форум объединит 800 участников со всего Центрального федерального округа. Молодых специалистов с сельских территорий и студентов сельскохозяйственных специальностей ждет насыщенная образовательная, культурная и спортивная программы.

Ребята смогут познакомиться с ведущими агропромышленными предприятиями страны и современными выставочными образцами сельскохозяйственной техники.

Участники узнают о ведущих отраслях экономики, занимающихся производством, переработкой, хранением и реализацией сельскохозяйственной продукции, изучат на практике работу агропромышленных предприятий, попробуют фермерские продукты, обменяются опытом и найдут новых друзей.

Подать заявку на участие в мероприятии можно до 19 июля здесь.