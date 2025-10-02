«Молодильный фрукт»: врач раскрыла полезные свойства яблок из подмосковных садов

Осенние яблоки из подмосковных садов могут стать мощным союзником в борьбе со старением мозга. Об этом заявила в беседе с изданием REGIONS врач-гериатр Надежда Сахарова из Видновской клинической больницы.

Специалист объяснила уникальную пользу местных фруктов для людей пожилого возраста. По ее словам, секрет кроется в высоком содержании флавоноида кверцетина — одного из наиболее мощных природных антиоксидантов. Исследования подтверждают нейропротекторное действие этого соединения.

Так, кверцетин способен уменьшать окислительный стресс — основной механизм повреждения клеток при старении, а также сокращать гибель нейронов в мозговых структурах. Это имеет значение для профилактики возрастных когнитивных нарушений.

Также регулярное употребление яблок помогает бороться с хроническими воспалениями и клеточным стрессом — ключевыми факторами развития многих возрастных заболеваний. Полезно это и для ЖКТ, так как яблоки богаты пищевыми волокнами.

Таким образом, простой и доступный осенний фрукт в Подмосковье оказывается эффективным средством в комплексном подходе к сохранению здоровья мозга и ясности мышления в пожилом возрасте.

Ранее врач рассказал о пользе груш для здоровья.