Врач Еременко рассказал о пользе груш для здоровья

По словам врача-терапевта Ивана Еременко из Красногорской больницы, груша – это ценный источник целого ряда важных для здоровья веществ. Среди них специалист выделил пищевые волокна (клетчатку), фолиевую кислоту и магний.

Как отметил Еременко в интервью РИА Новости, существенным преимуществом груш перед другими фруктами, например, яблоками, является их низкая кислотность. Благодаря этому качеству они становятся идеальным выбором для детского питания, особенно если у ребенка чувствительное пищеварение.

Вместе с тем, врач подчеркнул, что некоторым категориям людей следует относиться к употреблению этого фрукта с осторожностью. При наличии таких состояний, как заболевания желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет или ожирение, суточную норму груш необходимо согласовывать с врачом. Как правило, она не превышает двух штук в день. Специалист также добавил, что фрукты не должны заменять в рационе овощи, белковую пищу и цельнозерновые продукты, а лишь дополнять их.

