Молодые люди из Подмосковья могут поучаствовать в форуме для авторов просветительского информационного контента

Молодежь из Московской области в возрасте от 18 до 30 лет, которые создают просветительский информационный контент в интернете, могут принять участие во Всероссийском историко-просветительском форуме «Курс молодого бойца. Информационный фронт». Об этом сообщили в областном Минобразования.

В сообщении ведомства уточнили, что для участников подготовят лекции, практикумы, мастер-классы, спортивные испытания, а также программу досуга. Перед молодежью выступят известные историки, общественные деятели, блогеры, журналисты, аналитики. Они расскажут, как работать с информацией и формировать личный контент, бороться с фейками и многому другому.

«Кроме того, участников мероприятия ждет работа над личными страницами в соцсетях совместно с экспертами», — добавили в министерстве.

Для участия в форуме нужно зарегистрироваться здесь. Отметим, что его проводят при поддержке Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Образование».

*Возрастное ограничение 18+