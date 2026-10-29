День сурдопереводчика: где в Подмосковье учат говорить без слов

В конце октября отмечается День сурдопереводчика — профессии, которая в России одновременно очень востребована и труднодоступна. В Егорьевске накануне провели ликбез «Кто понимает без слов»: участникам показали дактильную азбуку и объяснили, как освоить язык жестов. Выяснилось, что в Подмосковье получить эту специальность можно несколькими путями. О них рассказала редакция REGIONS .

В городской библиотеке Егорьевска организовали познавательную встречу с представителями местного отделения Всероссийского общества глухих (ВОГ). Как ни странно, сурдоперевод — одна из самых востребованных и при этом самых недоступных профессий в стране, рассказали в библиотеке. Участникам ликбеза объяснили, какие бывают жесты и как им научиться, а также показали дактильную азбуку, где каждый жест соотнесен с буквой алфавита. Именно она позволяет переводчику доносить информацию до слабослышащих людей.

В Подмосковье уже много лет существует ряд учебных заведений, где учат понимать язык глухих. В Государственном гуманитарно-технологическом университете в Орехове-Зуеве готовят специалистов по направлению «Специальное (дефектологическое) образование». Подготовка ведется и в колледже «Подмосковье»: обучение по смежным направлениям дает базовое педагогическое образование, после которого можно пройти узкую специализацию.

Есть и краткосрочные курсы — например, в Центре образования глухих и жестового языка, учебном центре «НЦПО» и ряде других профильных учреждений. Получить специальность и навыки там можно в том числе дистанционно.

Первые учебные заведения для глухих детей появились в России в начале XIX века — это положило начало системе сурдоперевода. С ростом числа неслышащих детей возникла потребность в посредниках, способных профессионально помочь людям с нарушением слуха. А после создания в 1926 году Всероссийского общества глухих отделения ВОГ начали открываться по всей стране, и нужда в профессиональных сурдопереводчиках выросла еще сильнее.