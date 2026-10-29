Россиянка вернула ₽41,8 тысячи за концерт Канье Уэста

Россиянка смогла вернуть ₽41,8 тысячи за концерт американского исполнителя Канье Уэста, который должен был состояться в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

Выступления планировались на 10 и 11 октября 2026 года на площадке «Газпром Арена». Однако 29 сентября компании Access Opera и Say Agency подтвердили отмену. Женщина не стала мириться с потерей денег и добилась возврата.

Причины отмены оказались комплексными. Мероприятие не согласовали с властями Петербурга. Между организаторами и площадкой отсутствовал подписанный договор аренды.

После официальной отмены зрители начали возвращать билеты. Возможность получить деньги появилась с 12 октября. В судах уже зарегистрировали минимум десять исковых заявлений к агентству-организатору. Истцы требуют вернуть средства, выплатить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

Ранее сообщалось, что мэр Амстердама призвала Канье Уэста уехать из города после выступления.