Андрей Воробьев: капремонт СК «Звезда» и «Академии дзюдо» в Звенигороде завершат к сентябрю 2027 года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта в спорткомплексе «Звезда» и в «Академии дзюдо» в Звенигороде. Сейчас строительная готовность объектов составляет около 60%.

«Строители обещают сдать все к сентябрю 2027-го. Мы здесь, чтобы проверить ход работ, убедиться, что эти два амбициозных проекта удастся реализовать в срок. И конечно, мы, безусловно, дорожим тренерским составом — теми, кто помогает формировать характер спортсмена с самых ранних лет и достигать результатов», — отметил губернатор.

Спорткомплекс «Звезда» построили более 20 лет назад. Ремонтировать его начали в 2025 году. В комплексе обустроят спортзал с трибунами на 900 мест, большой и малый бассейны, залы для бокса, гимнастики и фехтования. После обновления здесь смогут тренироваться около 250 человек.

«После капремонта спорткомплекса количество дорожек в зале для фехтования увеличится с 6 до 8, соответственно, появится возможность единовременно заниматься у большего количества спортсменов. И различные мероприятия, турниры будут проходить в более комфортных условиях, что, безусловно, важно. Поэтому очень ждем открытия», — сказал мастер спорта международного класса по фехтованию, тренер Александр Чернышев.

По словам представителя подрядчика Наримана Сулейманова, на площадке трудятся 39 человек. Завершаются работы по замене фасада, продолжается монтаж окон.

«На следующей неделе уже запускаем тепло в здание. По черновой инженерии готовность 60%. Строительно-монтажные работы и черновая отделка осуществлены где-то на 80%», — рассказал он.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 1/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 2/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 3/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 4/4

В комплексе «Академия дзюдо» продолжается монтаж керамогранита в фасадной части, укладка плитки на технических этажах. В рамках обновления здесь обустроят универсальную арену с трибунами на 2,5 тыс. зрителей, пять залов для борьбы, гандбола и игровых видов спорта. Кроме того, предусмотрены гостиница для временного проживания спортсменов на сборах — 11 номеров по 3 человека, пищеблок полного цикла, столовая.

«Весной приступим к благоустройству территории. Мы объединим пространство между „Звездой“ и „Академией дзюдо“. Там предусмотрим парковку на 175 машиномест, разворотную площадку для автобусов, зону ожидания с качелями, велопарковку», — добавил Сулейманов.

После ремонта в комплексе единовременно смогут тренироваться около 400 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства детской поликлиники в Звенигороде