Заглянуть под «капот»: в Коломне раскроют пикантные секреты бельевой моды XIX века

В Музее моды культурного центра «Лига» стартует эксклюзивная выставка «Тайны, скрытые под юбкой», посвященная историческому неглиже позапрошлого столетия. Проект обещает без стеснения показать пикантную изнанку дамского гардероба тех времен — от корсетов и распашных панталон до гигантских кринолинов диаметром в три метра. Об этом сообщает REGIONS .

В XIX веке силуэты платьев менялись со стремительной скоростью, а за каждой изящной талией и пышной подолкой скрывалась сложная инженерно-тканевая конструкция. Экспозиция наглядно отслеживает всю бельевую эволюцию эпохи: античный ампир с соразмерными струящимися линиями сменялся стилем бидермайер с его знаменитыми рукавами-«жиго», похожими на огромные воздушные шары, а к середине века в моду вошли монументальные кринолины, превращавшие женщин в трехметровые ходячие колокола.

Гости выставки смогут выяснить, какими ухищрениями хрупкие дамы удерживали на себе всю эту «архитектуру» и свободно перемещались в обществе. Эксперты экспозиции расскажут об устройстве настоящих «орудий пыток» — жестких корсетов, а также объяснят, почему женские панталоны того времени не сшивались по шаговому шву и оставались распашными.

Особое место в музейном пространстве отведено изящным аксессуарам. Автор проекта Юлия Брагина отмечает, что на выставке собраны перламутровые и черепаховые веера, бисерные сумочки, металлические кошельки-«кольчужки» и так называемый «кошелек скряги» с разной формой концов. Посетители поймут, как специальным крючком застегивались крошечные пуговицы на перчатках, а фраза «заглянуть под капот» зазвучит по-новому: капотом тогда называли вовсе не часть машины, а домашнее платье.

Экспозиция предусматривает и интерактив. Любой желающий сможет надеть реконструкцию кринолина-клетки, чтобы лично оценить габариты светской модницы 1860-х годов. Для самых отважных гостей приготовлен особый перформанс — возможность облачиться в камисоль и распашные панталоны легендарного исторического оттенка «бедро испуганной нимфы».

Выставка «Тайны, скрытые под юбкой» предоставляет уникальный шанс увидеть старинное белье не на музейных гравюрах, а в живом объеме, и оценить, какой ценой дамам доставалась романтичная грация из классических романов.