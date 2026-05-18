Стало известно, кому опасно налегать на яичный белок

«В отдельных случаях обилие полноценного белка может оказывать дополнительную нагрузку на почки», — подчеркнула Ким.

По ее словам, наибольшую опасность это представляет для людей с уже имеющимися заболеваниями почек. В остальных случаях яичный белок считается полезным продуктом: он снабжает организм важными аминокислотами и усваивается почти в полном объеме. Аналогичные свойства характерны и для желтка — вопреки распространенным мифам, он не приносит вреда, а напротив, богат витаминами.

Ранее эндокринолог Анна Одерий предупредила, что злоупотребление яйцами может увеличить нагрузку на печень и почки.