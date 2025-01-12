Момент мощного взрыва с погибшими на газохранилище в Йемене попал на видео

По информации от йеменских СМИ, инцидент случился в провинции Эль-Байда, на одной из точек, где продают бытовой газ. В интернете можно увидеть видеозапись взрыва.

На видео запечатлен момент мощного взрыва. После этого начинается масштабный пожар, и огонь с дымом поднимается высоко в небо.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли не менее семи человек, ещё 65 получили ранения. В настоящее время на месте работают спасатели и другие экстренные службы. Причины взрыва устанавливаются.

Ранее сообщалось, что Телеграм-канал Shot нашел возможную связь терактов в Лас-Вегасе и Новом Орлеане, произошедших 1 января. Также по его данным, один из участников поддерживал Украину.