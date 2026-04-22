Монахиня без части руки дожила до 113 лет: ее главный секрет удивил всех

В Соединенных Штатах встретила свое 113-летие сестра Франсис Пискателла — самая пожилая из ныне живущих монахинь на Земле. Об этом проинформировал телеканал ABC News.

Именинница родом из Сентрал-Айслип, штат Нью-Йорк. Она родилась 19 апреля 1913 года. В юношеском возрасте из-за несчастного случая лишилась части руки, а в 17 лет вступила в доминиканский монастырь в Амитвилле. Помимо служения Богу, подвижница более 50 лет посвятила преподавательской деятельности в школе и Университете Моллоу. За столь долгую жизнь она стала очевидицей правления 20 американских президентов, пережила оба мировых конфликта и череду тяжелых эпидемий.

«Я перестала считать свои годы», — поделилась она секретом долголетия в разговоре с журналистами.

