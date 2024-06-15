Монумент в виде истребителя установят в новом сквере в Балашихе по просьбам ветеранов. Об этом сообщил глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров в ходе выездного совещания с участием представителей подрядной организации. Оно состоялось в микрорайоне Заря на улице Маршала Батицкого.

Благоустройство сквера общей площадью 1,2 гектара началось в конце мая 2024 года. Старт работ приурочили к 62-й годовщине образования бывшего военного городка Заря. Согласно проекту работы на объекте выполнены на 20%. Здесь уже демонтировали старые конструкции и спилили сухостойные деревья. В ближайшее время вывезут мусор и приступят к обустройству пешеходной зоны. Ранее концепцию благоустройства сквера обсудили с ветеранами и жителями микрорайона.

«О благоустройстве этой территории ветераны просили давно. Раньше здесь располагался дом офицеров, в свое время он был разрушен. Мы снесли остатки здания, освободили территорию и приступили к благоустройству. На эти цели выделено около 100 миллионов рублей. Планируем благоустроить пешеходные дорожки, установить малые архитектурные формы, оборудовать детскую и спортивную площадки. По просьбе ветеранов установим монумент в виде истребителя, который нам передали из 1-армии ПВО. Монумент станет символом этого городка», — сказал Сергей Юров.

Благоустройство сквера планируют завершить в сентябре 2024 года. Работы идут в рамках национального проекта по программе «Формирование комфортной городской среды».