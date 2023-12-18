Морпехи 155-й бригады ВС РФ разорвали в клочья танк ВСУ у Угледара со всем экипажем

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Фото: [соцсети]

Как сообщают российские военкоры с передовой с зоне СВО, все произошло на Южно-Донецком направлении в районе стыка Запорожской области и ДНР.

Отмечается, что боевой дрон «Ланцет» 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России был направлен точно в цель. поразив в тылу врага танк Т-64БВ.

«Был подорван боекомплект, который и уничтожил украинский танк вместе со всем экипажем», - приводится в публикации в соцсетях, подкрепленной соответствующим фото.

Ранее стало известно, что боевые расчеты российских самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Запад» в ходе нескольких успешных атак уничтожили укрепленные позиции украинских войск на Купянском направлении.

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