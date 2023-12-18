Морпехи 155-й бригады ВС РФ разорвали в клочья танк ВСУ у Угледара со всем экипажем
Фото: [соцсети]
Как сообщают российские военкоры с передовой с зоне СВО, все произошло на Южно-Донецком направлении в районе стыка Запорожской области и ДНР.
Отмечается, что боевой дрон «Ланцет» 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России был направлен точно в цель. поразив в тылу врага танк Т-64БВ.
«Был подорван боекомплект, который и уничтожил украинский танк вместе со всем экипажем», - приводится в публикации в соцсетях, подкрепленной соответствующим фото.
Ранее стало известно, что боевые расчеты российских самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Запад» в ходе нескольких успешных атак уничтожили укрепленные позиции украинских войск на Купянском направлении.