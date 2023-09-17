Мощные взрывы в Харькове: ВС РФ наносят удары по вражеским целям

Об ударам по харьковским объектам сообщили местные власти. Губернатор Олег Синегубов призвал харьковчан немедленно проследовать в убежища.

Взрывы звучат и над соседнем Белгородом - это пуск российских ракет по Харькову, сообщают местные жители.

Ранее стало известно, что ВС РФ разбомбили танкоремонтный завод в Харькове. В частности, 16 сентября ракетные удары российских военных были нанесены точно по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове. Кроме того был серьезно выведен из строя сортировочный железнодорожный узел.