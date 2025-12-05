Мошенники через внучку-геймера похитили полмиллиона рублей с карты бабушки

В Нефтеюганске (ХМАО) мошенники, используя психологическое давление на ребенка, похитили более 540 тысяч рублей с банковских счетов его бабушки. Об этом сообщает ugra-news.ru .

Преступление было совершено по новой для региона, но уже распространенной схеме, где целью атаки становится несовершеннолетний пользователь смартфона. Девятилетняя девочка играла в популярную мобильную игру, когда в чат ей написал неизвестный, представившийся известным блогером. Он предложил выгодно купить внутриигровую валюту, завоевав таким образом доверие ребенка.

Затем сценарий резко сменился с «дружеского» на шантаж. Злоумышленники, продолжая общение, заявили девочке, что ее бабушке грозит арест, а саму ее поставят на учет в полиции. Поддавшись панике, ребенок, следуя инструкциям, отправила мошенникам скриншот главного экрана телефона своей бабушки. Этого оказалось достаточно: используя данные с изображения для восстановления пароля, преступники получили удаленный доступ к банковскому приложению пенсионерки. В результате с ее счетов было моментально списано свыше полумиллиона рублей.

В отношении неизвестных возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальное наказание по которой достигает шести лет лишения свободы. Полиция ведет оперативные мероприятия по поиску злоумышленников.

