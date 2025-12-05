В Щелково направили в суд дело курьера телефонных мошенников, обманувших инвалида

Щелковская городская прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 20-летнего москвича – курьера телефонных мошенников, обманувших инвалида, его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, ему через мессенджер поступило сообщение с предложением подработки курьером за вознаграждение. В сентябре 2025 года молодой человек приехал в Щелково по адресу, который сообщил куратор, и получил от местной жительницы, являющейся инвалидом, более 2 млн рублей. Аферисты до этого позвонили ей под видом следователей и убедили ее в необходимости задекларировать имеющиеся наличные и передать курьеру.

Дело направили в Щелковский городской суд для рассмотрения, прокуратурой также заявлен гражданский иск в интересах потерпевшей о возмещении ущерба.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.