Мошенники из «налоговой» обчистили москвичку на 10 млн рублей

Жительница Москвы, 26-летняя Кристина, пала жертвой телефонных аферистов, потеряв все свои сбережения на общую сумму 10 млн р. Схема обмана началась со звонка якобы из налоговой службы. Девушке сообщили о том, что у нее слишком большие расходы, и пригласили на встречу для уточнения деталей.

Под предлогом записи на прием мошенники выманили у Кристины код подтверждения из СМС-сообщения. Вскоре после этого на электронную почту пришло уведомление о несанкционированном доступе к порталу «Госуслуги», сопровождаемое номером «горячей линии» для экстренной связи, который тоже принадлежал злоумышленникам.

На протяжении нескольких дней аферисты оказывали на Кристину непрерывное психологическое давление, убеждая, что ее денежные средства направляются на финансирование украинской армии. Для контроля за действиями девушки мошенники требовали вести запись экрана ее телефона, чтобы исключить возможность поиска информации в интернете и обращения за помощью.

Под ложным предлогом о «временном хранении» денежных средств на счетах Центрального банка мошенники побудили Кристину перевести все имеющиеся у нее деньги. В итоге девушка передала 9 млн р., ранее полученные от бывшего партнера на покупку жилья, а также продала свой автомобиль марки Mercedes и перевела вырученные средства в размере миллиона рублей в криптовалюту. Попытка мошенников установить контакт с бывшим молодым человеком Кристины оказалась провальной, он сразу осознал факт мошенничества.

Ранее подросток попал под статью за банковский перевод с чужого телефона.