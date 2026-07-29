Рай для альфачей: открылся курорт без женщин, алкоголя и вечеринок

На индонезийском острове Бали появилось место, куда женщинам вход заказан, а алкоголь и вечеринки запрещены под страхом изгнания — мужчины со всего земного шара бронируют билеты в «альфа-ретрит», который уже окрестили мужским раем без отвлекающих факторов. Об этом сообщает New York Post.

Газета обратила внимание на вирусный ролик в соцсети, рекламирующий закрытый клуб на Бали. Создатели проекта заявляют: никаких женщин, никаких сигарет, алкоголя и других запрещенных веществ — только развитие, общение и мужская энергия. Организаторы уверены, что именно эти «отвлекающие факторы» мешают современным парням расти над собой, и предлагают убежище для тех, кто хочет сосредоточиться на самосовершенствовании. Попасть внутрь могут только мужчины, причем доступ для представительниц прекрасного пола полностью перекрыт — это позиционируется как ключевое условие атмосферы.

Ролик мгновенно взорвал соцсети. Комментарии мужчин пестрят восторгом: одни просятся в постоянные резиденты, другие иронично спрашивают, сколько им доплатят за добровольное заточение. Однако находятся и те, кто называет идею дискриминационной и пережитком токсичной маскулинности. Несмотря на хайп, создатели не собираются смягчать правила — по их словам, строгость дресс-кода и запрет на женщин — это единственный способ создать пространство, где мужчины могут быть честными друг с другом без оглядки на гендерные стереотипы.



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