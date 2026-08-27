Россиянам раскрыли, как уберечь детей от интернет-мошенников

Генеральный директор Secure-T Харитон Никишкин раскрыл ключевые правила, которые помогут родителям уберечь школьников от мошенников в соцсетях и мессенджерах — главное, по его словам, научить ребенка критически относиться к ссылкам и вложениям, не сообщать личные данные и сразу рассказывать взрослым о подозрительных ситуациях. Об этом сообщает Lenta.ru.

Эксперт подчеркнул, что прежде всего родители должны объяснить детям: нельзя никому сообщать пароли, коды из СМС, данные банковских карт, домашний адрес и другую приватную информацию. Также Никишкин посоветовал приучить школьника с подозрением относиться к неожиданным сообщениям, например, о выигрыше в лотерею или срочной просьбе перевести деньги, и обязательно перепроверять такие уведомления через прямой звонок или личную встречу.

Особое внимание эксперт уделил ссылкам и вложениям. Ребенку важно объяснить, почему не стоит переходить по подозрительным ссылкам из соцсетей и мессенджеров, а также не скачивать платные моды и читы для игр из непроверенных источников. Кроме того, Никишкин рекомендовал настроить приватность аккаунтов: попросить ребенка закрыть профили, ограничить круг друзей и отключить геолокацию в публичных постах. Это снизит риск того, что злоумышленники смогут использовать личные данные.

В завершение глава Secure-T подчеркнул важность доверительных отношений: дети должны без страха сообщать родителям о любых странных сообщениях или звонках, не боясь наказания.



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