Мошенники придумали новую схему обмана ко дню рождения Путина
В ЯНАО распространили фейковый приказ о школьном конкурсе к дню рождению Путина
Фото: [Мобильные телефоны/Медиасток.рф]
В социальных сетях ЯНАО распространяется фальшивый документ: аферисты создали поддельный «приказ» департамента образования о проведении школьного конкурса «Что оставит Владимир Путин России?», приуроченного ко дню рождения президента РФ. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на канал кибербезопасников региона.
Мошенники предлагают детям поучаствовать в конкурсе к 7 октября — дню рождения президента России. Однако «Кибер Ямал» опроверг информацию о конкурсе, подчеркнув, что такого приказа не существовало и не существует.
В ведомстве напоминают гражданам о простом, но эффективном правиле проверки информации: все официальные документы публикуются исключительно на сайтах соответствующих ведомств и в установленном законодательством порядке.
Данный инцидент демонстрирует новый вектор дезинформационных атак, когда мишенью становятся образовательные учреждения и дети.
