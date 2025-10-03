Мошенники придумали новую схему обмана ко дню рождения Путина

В социальных сетях ЯНАО распространяется фальшивый документ: аферисты создали поддельный «приказ» департамента образования о проведении школьного конкурса «Что оставит Владимир Путин России?», приуроченного ко дню рождения президента РФ. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на канал кибербезопасников региона.

Мошенники предлагают детям поучаствовать в конкурсе к 7 октября — дню рождения президента России. Однако «Кибер Ямал» опроверг информацию о конкурсе, подчеркнув, что такого приказа не существовало и не существует.

В ведомстве напоминают гражданам о простом, но эффективном правиле проверки информации: все официальные документы публикуются исключительно на сайтах соответствующих ведомств и в установленном законодательством порядке.

Данный инцидент демонстрирует новый вектор дезинформационных атак, когда мишенью становятся образовательные учреждения и дети.

