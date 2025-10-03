ЦБ назвал список самых популярных фраз мошенников

Банк России составил список из десяти самых опасных фраз, которые используют телефонные мошенники и интернет-аферисты. Специалисты рекомендуют немедленно прекращать разговор при первых же признаках подобного обмана. Об этом сообщил ТАСС.

В перечень вошли фразы, которые должны сразу насторожить получателя. Среди них — предложения переключиться на «сотрудника Центробанка или правоохранительных органов», сообщения о «неучтенных средствах на счетах» или требования «задекларировать денежные средства». Особую опасность представляют звонки от якобы «курьерских служб» о заказных письмах и сообщения в мессенджерах от «руководителей компаний».

Специалисты подчеркивают, что настоящие сотрудники банков и госорганов никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону и не требуют переводить деньги для «защиты счетов». При получении подобных сообщений достаточно просто положить трубку или заблокировать отправителя. Регулярное обновление списка мошеннических схем помогает гражданам распознавать обман на ранней стадии и избегать финансовых потерь.

Ранее в Егорьевске вынесли приговор мошеннику за попытку обмануть пенсионерку на 1,8 млн руб.