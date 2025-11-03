Сим‑своппинг и «двойной агент»: эксперт раскрыл свежие схемы мошенников
Эксперт Коробченко: мошенники сменили тактику
Фото: [istockphoto.com/dikushin]
Злоумышленники адаптируются к растущей осведомленности россиян о классических мошеннических схемах и переходят к более сложным тактикам. Об этом РИА Новости сообщил Алексей Коробченко, начальник отдела по информационной безопасности.
По словам эксперта, эффективность государственных и корпоративных профилактических мер вынуждает преступников искать неочевидные подходы. Среди новых угроз — сим‑своппинг и схема «двойной агент».
Сим‑своппинг позволяет злоумышленнику получить полный контроль над номером телефона жертвы без прямого взаимодействия с ней. Для этого мошенник:
- приходит в салон сотовой связи;
- перевыпускает SIM‑карту на свое имя (для этого нужны паспортные данные владельца номера);
- получает доступ ко всей информации на карте и возможность проходить двухфакторную аутентификацию.
Опасность метода в его скрытности: к моменту, когда жертва обнаружит подмену, преступник уже может успеть взломать множество сервисов.
Схема «двойной агент» работает иначе:
- Злоумышленник взламывает аккаунт пользователя и изучает его контакты.
- Создает групповой чат, куда добавляет взломанный аккаунт, свой профиль и потенциальную жертву.
- Убеждает жертву добавить в чат «новый» аккаунт знакомого — якобы для удобства общения.
Таким образом мошенник встраивается в коммуникацию, получая возможность выманивать деньги или конфиденциальные данные под видом доверенного лица.
