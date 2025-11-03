Сим‑своппинг и «двойной агент»: эксперт раскрыл свежие схемы мошенников

Злоумышленники адаптируются к растущей осведомленности россиян о классических мошеннических схемах и переходят к более сложным тактикам. Об этом РИА Новости сообщил Алексей Коробченко, начальник отдела по информационной безопасности.

По словам эксперта, эффективность государственных и корпоративных профилактических мер вынуждает преступников искать неочевидные подходы. Среди новых угроз — сим‑своппинг и схема «двойной агент».

Сим‑своппинг позволяет злоумышленнику получить полный контроль над номером телефона жертвы без прямого взаимодействия с ней. Для этого мошенник:

приходит в салон сотовой связи;

перевыпускает SIM‑карту на свое имя (для этого нужны паспортные данные владельца номера);

получает доступ ко всей информации на карте и возможность проходить двухфакторную аутентификацию.

Опасность метода в его скрытности: к моменту, когда жертва обнаружит подмену, преступник уже может успеть взломать множество сервисов.

Схема «двойной агент» работает иначе:

Злоумышленник взламывает аккаунт пользователя и изучает его контакты.

Создает групповой чат, куда добавляет взломанный аккаунт, свой профиль и потенциальную жертву.

Убеждает жертву добавить в чат «новый» аккаунт знакомого — якобы для удобства общения.

Таким образом мошенник встраивается в коммуникацию, получая возможность выманивать деньги или конфиденциальные данные под видом доверенного лица.

