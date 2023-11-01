Мошенники придумали способ похищать людей на расстоянии

Злоумышленники изобрели новую схему с похищением, жертвами которой, зачастую, становятся пожилые россияне. Соответствующее заявление сделал юрист Иван Соловьев во время интервью с информагентством «Прайм» .

По словам Соловьева, для того, чтобы не стать новой жертвой мошенников, нужно ограничить все телефонные разговоры с незнакомцами. Юрист подчеркнул, что сделать это нужно вне зависимости от того, кем они представляются и какую информацию озвучивают.

По словам Соловьева, злоумышленники представляются сотрудниками спецслужб, и сообщают, что мошенники из банка пытаются похитить у гражданина деньги для переправки на Украину. После этого, они предлагают сохранить деньги, переведя их на «безопасные счета», чтобы избежать уголовного наказания и помочь следствию.

Параллельно с этим, подчеркнул юрист, они запугивают жертву. Запрещают держать контакт с близкими и родственниками под предлогом, что операция является секретной. После этого, они пытаются выманить жертву на «конспиративную квартиру», уговаривая сменить сим-карту. Человек уезжает, а у его родственников начинают выманивать деньги, утверждая, что он похищен.