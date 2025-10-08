Мошенники продолжают «ездить» на жертвах после кражи денег

Мошенники не прекращают использовать своих жертв даже после хищения денег. Об этом также сообщил ТАСС , ссылаясь на источник в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Специалисты отмечают, что злоумышленники часто продолжают манипулировать людьми, лишившимися средств. Вместо прекращения контактов они могут предложить вернуть украденное при унизительных условиях. Например, потребовать записать видеоунижение, которое затем становится развлекательным контентом для преступных сообществ.

В правоохранительных органах подчеркивают, что любые попытки договориться с мошенниками крайне опасны. Существует серьезный риск превратиться из жертвы в соучастника противоправной деятельности. Преступники могут вовлекать людей в работу курьерами или привлекать к сбору денег с других пострадавших.

Эксперты настаивают на категорическом отказе от записи любых видеоматериалов, даже кажущихся нейтральными. Эти записи неизбежно используются в преступных целях — для насмешек над жертвами и привлечения новых членов в мошеннические схемы. Единственно правильной реакцией при столкновении с подобными ситуациями остается незамедлительное обращение в полицию.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с архивами.