«Выход из бездны». Семеро загадочных персонажей вылезли из канализационного люка в Бруклине

На парковке бруклинского района Нью-Йорка произошло необычное событие: из канализационного люка выбралась группа из семи неизвестных людей. О том, с какой целью они это сделали, до сих пор ничего не известно, сообщает издание New York Post.

На опубликованной очевидцами видеозаписи видно, как крышка люка аккуратно приподнимается, и из отверстия показывается человек. Выбравшись на поверхность, он осторожно закрывает люк прямо между припаркованными машинами. Вслед за ним следуют еще шестеро. Некоторые из незнакомцев вооружены фонариками, а на ногах у них — болотные сапоги.

После этого странного инцидента полиция Нью-Йорка оперативно направила на место происшествия своих сотрудников, чтобы провести тщательное расследование.

Пользователи соцсетей, впрочем, отнеслись к ситуации с юмором. Они предположили, что загадочные личности, явившиеся из подземного мира мегаполиса, могут быть не кем иным, как легендарными «черепашками-ниндзя» или «охотниками за привидениями».

